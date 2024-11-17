ديانا حداد تتحدث عن تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة ديانا حداد جمهورها ومتابعيها على صحتها وأنها تماثلت للشفاء بعد إجرائها عملية جراحية مؤخراً حيث نشرت ديانا مجموعة صور لها بين أحضان الطبيعة وهي جالسة بعفوية على العشب الأخضر في إحدى الحدائق القريبة من البحر.

ديانا حداد: الحمد لله صرت بخير

ولم تحدد ديانا حداد المكان الذي تواجدت به. وبدت بحالة جيدة بعد العملية الجراحية التي خضعت لها. وجاءت إطلالتها جميلة وبسيطة بمكياج ناعم وتسريحة بسيطة وارتدت سروال جينز وتيشيرت مع حذاء رياضي. وأرفقت ديانا حداد الصور بتعليق أكدت من خلاله أنها تماثلت للشفاء وأصبحت بخير وكتبت "الحمد لله صرت بخير". ووضعت إيموجي القلب الأحمر لجمهورها ومتابعيها تعبيراً عن حبها الكبير لهم ولشكرهم لشعورهم بالقلق عليها ولأنهم دائمو السؤال عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية.

رسالة مطولة من ديانا حداد لجمهورها

وكانت ديانا حداد قد خضعت منذ فترة لعملية جراحية بسيطة ثم غادرت بعدها المستشفى حيث خضعت لفترة نقاهة. وقد انهالت التعليقات التي تضمنت أمنيات من جمهورها أن تكون بخير وأخبروها أن وجعها هو وجعهم وما يسعدها يسعدهم وتمنوا من الله أن يحميها من كل شر متمنين لها الشفاء العاجل.

وتحب ديانا حداد مشاركة جمهورها تفاصيل عن حالتها الصحية.

ففي الخامس من نوفمبر الحالي، نشرت ديانا حداد رسالة مطولة لها عبر ستوري حسابها على إنستغرام شكرت من خلالها متابعيها وأصدقائها والفنانين والإعلاميين معتذرة منهم لأنها لم تستطع الرد على كل الاتصالات الواردة للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية، معلنة عن حبها الكبير لهم:" كل الشكر لحبايب قلبي من الأصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عن صحتي.. متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني من عدم تمكني من الرد على الجميع.. شكرا لمحبتكم الكبيرة أنا بخير الحمدلله وأيام قليلة ان شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني بحبكم كتير". ووضعت إيموجي القلب الأبيض دلالة على حبها لجمهورها ولكل من سأل عنها.

آخر أعمال ديانا حداد

وكانت ديانا حداد أصدرت مؤخراً أغنيتها الجديدة "هوى الطايف" وأعلنت من خلال مقطع فيديو نشرته من منزلها عبر حسابها على إنستغرام وكتبت أنها تهديها لجمهورها قائلة:" أغنيتي الجديدة هوى الطايف إهداء مني لكم. مع محبتي". الأغنية من كلمات طلال رواشده وألحان وتوزيع حاتم منصور. الأغنية رومانسية تتحدث عن اشتياقها وحبها لحبيبها. وتقول له "روح له يا شوق وقلّه أحتاج له فاضي محلّه وخبّره يا شوق إني أعاني دونه ألف علّه".

وتخبر ديانا حداد من خلال الأغنية أنها تحب حبيبها بطريقة لم يحبها أحد مثلها. وتعترف أن عينيها لم يريا إنساناً يشبهه "أحبّه حب ما حبّه أحد غيري لحد قبله وعيني لا ولم ولن ترى إنسان يشبه له".

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