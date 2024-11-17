شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين مواصلة قوات الاحتلال استهداف "الأونروا" والعاملين فيها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية