شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. «إسكان النواب» تفتح ملف الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «إسكان النواب» تفتح ملف الإيجار القديم اليوم

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