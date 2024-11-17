الدفاع المدني: إستمرار عمليات البحث والانقاذ والإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت أحد المحال التجارية في مار إلياس

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الاحد الواقع في ١٧-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

محافظة بيروت

- إستمرار عمليات البحث والانقاذ والإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت أحد المحال التجارية لبيع الأجهزة الإلكترونية في محلة مار إلياس، وانتشال جثمان شهيد من الموقع المستهدف.

- سحب شهيد و ٤ جرحى من تحت الأنقاض في منطقة رأس النبع.

ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق مبنى في منطقة الحدث قرب مجمع العسكري.

- إخماد حريق مستودع في منطقة حارة حريك بجانب مدرسة البيان.

- إخماد حريق مبنى سكني في حارة حريك بجانب مركز الدفاع المدني.

- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة الرويس.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب ملعب الراية.

- إخماد حريق مبنى سنتر علامة في منطقة الطيونة.

- نقل جريح من تقاطع كنيسة مار ميخائيل الى مستشفى الرسول الأعظم.

- إخماد حريق في منطقة الغبيري شارع رعد.

- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الصفير.

- إخماد حريق مبنى في منطقة عين الرمانة.

- إخماد حريق مبنى في منطقة الشياح.

- إخماد حريق مبنى في منطقة الطيونة.

- إخماد حريق مبنى في الرادوف.

محافظة الجنوب

مدينة صور

- انتشال جثماني شهيدين و سحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى مستشفى جبل عامل.

مفترق العباسية

- إخماد حريق ركام مبنى.

محافظة النبطية

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة انصار دون تسجيل وقوع اصابات.

- إخماد حريق منزل في بلدة المروانية.

- انتشال جثمان شهيد واشلاء من تحت الأنقاض في بلدة عربصاليم.

- إخماد حريق موقع للجيش اللبناني في بلدة الماري.

محافظة بعلبك الهرمل

قضاء الهرمل

القصر

- سحب جريحة جراء تعرضها للإصابة في منزلها بجانب الموقع المستهدف.