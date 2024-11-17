هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الغارة الأخيرة على وسط بيروت قيادي في حزب الله

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان المستهدف في الغارة الأخيرة على وسط بيروت قيادي في حزب الله. وفي السياق، ذكرت مصادر العربية بان المستهدف في غارة مار الياس قيادي عسكري في حزب الله. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان اغتيال القيادي بحزب الله محمد عفيف هو لاضطلاعه باتخاذ قرارات وتوجيه عمليات ضد إسرائيل.

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