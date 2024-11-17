شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة فضيلته، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بادر بإرسال برقية عزاء في يوم الوفاة نفسه، كما أناب وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء في مقر منزل عائلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، ضم نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطوة تعكس أواصر المحبة والإخاء التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.