شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خدمات مهمة توفرها شركة المياه.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على عدد من الخدمات، هي: (توصيل خدمة بصفة مؤقتة، وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، وطلب فحص عداد)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية):

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

5- سند الحيازة أو الملكية.

6- إيصال مياه من أقرب جار.

7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

8- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أو مرة (نشاط منزلي):

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

8- بطاقة الرقم القومي للعميل.

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لفحص عداد:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

6- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.