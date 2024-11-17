شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى يحصل على دكتوراه فى القانون عن "تزاحم سندات الملكية" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 06:58 م

حصل الباحث أيمن عواد سيد رفاعي، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على درجة الدكتوراه فى القانون المدني، تحت عنوان "تزاحم سندات الملكية وتعارضها في مجال تسجيل الحقوق العينية العقارية"، حيث نالها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

الباحث أيمن عواد سيد خلال مناقشة رسالة الدكتوراه

وناقش الدكتور أيمن عواد، رسالة الدكتوراه تحت إشراف ورئاسة الدكتور حسن عبد الباسط جميعي أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، وعضوية الدكتور جمال عبدالرحمن محمد علي أستاذ القانون المدنى كلية الحقوق ونائب رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورعبدالهادى فوزى العوضي أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة.

الباحث أيمن عواد سيد يحصل على درجة الدكتوراه

حضر مناقشة رسالة الدكتوراه التي أقيمت بقاعة المؤتمرات فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لإدارة شئون قطاع وزارة العدل وعدد من القضاة والمستشارين بالمكتب الفني وقيادات الشهر العقاري والتوثيق بالوزارة والمصلحة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وبالجامعات المصرية.

الباحث أيمن عواد سيد خلال منحه درجة الدكتوراه