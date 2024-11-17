شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 11811 نقطة، وبتداولات بلغت 4.226 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 516.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.138 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 115 شركة ارتفعت أسهم 115 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 116، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، والإعادة السعودية، وثمار، والكابلات السعودية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، التعمير، الاستثمار ريت، والبحر الأحمر، والزامل للصناعة، وزجاج، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.03%، عند 29477 نقطة، وبتداولات بلغت 59.152 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.418 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 62.368 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة، وانخفضت مثلها بنهاية تداولات اليوم، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.