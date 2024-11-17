نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة الـ20

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.