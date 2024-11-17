اخبار العالم

نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة الـ20

0 نشر
0 تبليغ

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.


كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا