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رصد حيتان برايد في محمية الجبيل البحرية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، تواجد حيتان برايد في محمية الجبيل البحرية، في حدث نادر يعد إنجازًا علميًا هامًا.

وتعتبر حيتان برايد من الأنواع الكبيرة والمهاجرة التي عادة ما تُشاهد في مياه المحيطات المفتوحة، مما يجعل رصدها في المياه الإقليمية للمملكة حدثًا مميزًا.

وتعتبر محمية الجبيل البحرية من المناطق المحمية التي يتم فيها تنفيذ برامج لحماية التنوع البيولوجي المحلي وتوثيق الأنواع المهددة بالانقراض.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار مبادرات المملكة لحماية الحياة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المياه ، وهو خطوة مهمة في الحفاظ على الموارد البحرية وتنميتها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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