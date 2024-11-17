شكرا لمتابعة خبر عن رصد حيتان برايد في محمية الجبيل البحرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، تواجد حيتان برايد في محمية الجبيل البحرية، في حدث نادر يعد إنجازًا علميًا هامًا.

وتعتبر حيتان برايد من الأنواع الكبيرة والمهاجرة التي عادة ما تُشاهد في مياه المحيطات المفتوحة، مما يجعل رصدها في المياه الإقليمية للمملكة حدثًا مميزًا.

وتعتبر محمية الجبيل البحرية من المناطق المحمية التي يتم فيها تنفيذ برامج لحماية التنوع البيولوجي المحلي وتوثيق الأنواع المهددة بالانقراض.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار مبادرات المملكة لحماية الحياة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المياه السعودية، وهو خطوة مهمة في الحفاظ على الموارد البحرية وتنميتها.