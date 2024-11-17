الامارات | رونالدو ومحمد صلاح في فريق واحد!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الكاتالونية بأن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة ناديه النصر السعودي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن رونالدو شدد لإدارة النصر بأنه يجب أن يكون محاطاً بنجوم من الدرجة الأولى، مضيفة أن النجم البرتغالي طلب من مسؤولي النصر بضرورة رمي كل ثقلهم لإبرام الصفقة وضم محمد صلاح.

ويمتلك محمد صلاح حق التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل للانضمام إليه مجاناً مع نهاية عقده مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري السعودي أصبح محط أنظار وجذب عالمي منذ قدوم رونالدو ونجوم آخرين مثل زميل محمد صلاح السابق في ليفربول ساديو ماني الأمر الذي يرجح أن ترى الجماهير روتالدو وصلاح وماني في خط هجوم واحد بقميص النصر اعتباراً من الموسم المقبل.

وأشادت الصحيفة الكاتالونية بقدرات محمد صلاح الذي يقدم أروع عروضه في ملاعب أوروبا وسبق له الفوز بألقاب مهمة يتقدمها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن الدوري السعودي يضم أسماء لامعة لم يكن يتوقع أحد أن تنتقل لأنديته يتقدمهم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي مع اتحاد جدة والبرازيلي نيمار مع الهلال.