شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأندية العالمية: محمد صلاح "ملك" فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الأندية العالمية رئيس رابطة الدوري الانجليزي، عن الهدف من الاجتماع بين روابط الأندية العالمية لنقل الخبرات، وذلك على هامش الاجتماع المقام حالياً في مصر.

وقال ريتشارد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "منذ 20 عاماً زارت زوجتي الأقصر ووادي الملوك، ولكن هذه زيارتي الأولى للقاهرة وسعيد بهذا الكرم وتناولت بعض العينات من الطعام المصري، كرة القدم لغة عالمية وتجمع كل هؤلاء للنقاش عن مستقبل كرة القدم وطرح أفضل الحلول لكل الدوريات حول العالم، الدوري الإنجليزي، منذ 40 عاماً لم نكن نحقق نجاحاً في الدوري الإنجليزي والمنتخب الوطني، لكن الآن أصبحنا من أقوى الدوريات في العالم".

وأضاف: "الدوري الانجليزي يحقق عوائد سنوية رائعة جداً ونوزعها بطريقة عادلة، وأحد أسباب النجاح هو تلك البطولات الكبيرة والصعبة وتلك المنافسات، وهذه الأندية لديها موارد وبنى تحتية".

وواصل: "تمويل كرة القدم من أهم الأمور في إنجلترا، وليس العديد من الأندية تحقق أرباحاً، ولكن هناك أندية استثمارية وهذا يعطي نوع من الاستدامة والنجاحات".

وأكمل: "عملية البث لديها قواعد ثابتة ونبيع بعض الرعاية لبعض الأندية ولكن العوائد يتم توزيعها بحصة لكل الأندية حسب ترتيبها، حصيلة كبيرة تصل إلى 3 مليارات دولار، الأندية تحقق عوائد من بث المباريات أو حضور الجماهير ودورنا تحقيق عوائد كبيرة يمكن توزيعها بعدالة، والأندية تتنافس لحصد الألقاب لزيادة حصتها من العوائد".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإنجليزي متحدثاً عن النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول: "محمد صلاح هو الملك بالفريق ولاعب فاق الحدود، ومستمر في إحراز الأهداف، ويظل دائماً في القمة وهو لاعب أكثر من رائع، وهالاند ظاهرة في الحقيقة ويعلم ما يريده جيداً وأتمنى له الاستمرار، ولا أتحدث عن النادي الذي أشجعه لأنني أظل على مسافة واحدة من جميع الأندية".

واختتم: "نبيع الحقوق على مدار كل 3 سنوات، وستزيد عوائد الأندية في الدورة القادمة، والموسم القادم ربما قناتين سيتم بث الدوري من خلالهما".