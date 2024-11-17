الامارات | دقيقة و18 ثانية تكفي موسيالا لتسجيل هدف ألماني (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على منصة "إكس" بالنجم الألماني جمال موسيالا بعد تسجيله هدفاً رائعاً في مرمى البوسنة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي: هذا الهدف قائلا: "جمال موسيالا يطير".

ولم تمضِ سوى دقيقة و18 ثانية فقط على انطلاق المباراة حتى ارتقى موسيالا لكرة عرضية متقنة وصلته من الظهير الأيمن جوشوا كيميش وغمزها في الشباك برأسية جميلة.

وأسهم هدف موسيالا في منح زملائه فرصة التهام منتخب البوسنة والفوز بنتيجة ثقيلة بلغت 7-0، لتضمن ألمانيا بلوغ الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبي بعد أن تصدرت المجموعة الثالثة بـ13نقطة.