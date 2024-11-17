في يوم ميلادهما الـ 25.. جنا عمرو دياب تعايد شقيقيها التوأم عبدالله وكنزي

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ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، شقيقها التوأم عبدالله وكنزي في يوم ميلادهما الـ 25 من خلال مجموعة صور تجمعهما من الطفولة و حتى اليوم، و علقت على المنشور بالقول :"عيد ميلاد سعيد للبشريين المفضلين لدي".
و في وقت سابق، اثارت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة بين متابعيها بعد إطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال إرتدت في توب ضيق و شفاف كشف ما تحته مع سروال جينز واسع و سترة كروب فوقهم، ما جعل الجمهور ينهال عليها بالتهليقات حول ملابسها التي وصفها البعض باللا أخلاقية.
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