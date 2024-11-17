راغب علامة لمشترك في "اكس فاكتور": "طلعت الوحش بداخلك"

ميرنا وليد - بيروت - المشترك عبد الحلبي من سوريا الذي كان اشترك سابقا في برنامج مواهب للصغار، قدّم في برنامج "اكس فاكتور" أغنية "قد الحروف" للفنانة السورية أصالة، نال صوته وأدائه اعجاب لجنة التحكيم، الفنانة رحمة رياض قالت له "كلك على بعضك حلو"، أما الفنان راغب علامة قال: "طلعت وحش بداخلك"، وقد نال "نعم" ايضا من الفنان فايز السعيد.
الجدير ذكره ان برنامج المواهب يضم لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض، ويحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية على قناة دبي وعبر مواقع التواصل الإجتماعي ايضا.
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