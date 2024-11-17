راغب علامة يوجّه هذه الملاحظة..ورحمة رياض تتكلم باللهجة اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - المشتركة كارول الحاج من لبنان، غنّت أغنية "حرمت حبك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ومنذ أن أطلّت عرفها الفنان راغب علامة قائلا: "اعرفها كانت تغني معنا في حفلات".
الفنانة رحمة رياض عبّرت عن اعجابها بها، وتكلّمت باللهجة اللبنانية، قائلة لـ كارول: "بتجنني وبتعقدي".
الفنان راغب علامة وجّه ملاحظة لكارول، قائلا: "عندما تغني لا أريد ان تقلدي وردة الجزائرية، أحب ان اسمع الفنان بصوته، وتصرفاته هو".
وقد نالت كارول الحاج 3 "نعم" من لجنة التحكيم.
الجدير ذكره ان "اكس فاكتور" يعرض على قناة دبي.
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