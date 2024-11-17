من شوارع دبي.. أنابيلا هلال تتألق بفستان من دار أزياء PH5 العالمية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال في أحدث إطلالة لها على متابعيها من شوارع دبي، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع بغاية الجمال.



وإرتدت أنابيلا فستاناً قصيراً ذات تصميم رائع من دار ازياء ph5 زاهي الالوان وصل سعره إلى 495 دولار، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.