تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات هواتف Redmi K80 وK80 Pro قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي للأسواق لاحقاً هذا الشهر سلسلة هواتف Redmi K80، ولقد إستعرضت أحدث التفاصيل مواصفات هاتفي Redmi K80 وK80 Pro.

كُشِف اليوم في تسريبات نشرت عبر”Experience More” على منصة Weibo عن مواصفات هواتف Redmi K80، حيث تدعم شاومي الإصدار الرئيسي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يتميز الهاتف بشاشة “Huaxing LTPS” بجودة عرض 2K، على أن تتميز الشاشة بتصميم مسطح على غرار الإصدار السابق من السلسلة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Omnivision OV50 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الأمامية مستشعر Omnivision OV20B بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يضم K80 بطارية بقدرة 6500 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

ويتميز الإطار الأوسط في الهاتف بتصميم معدني، كما يأتي بطبقة حماية من زجاج “Dragon Crystal” في الجهة الأمامية والخلفية، أيضاً يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

من جانب أخر تدعم شاومي هاتف Redmi K80 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، ويضم شاشة Huaxing LTPS بجودة عرض 2K، على أن تتميز الشاشة بتصميم مسطح.

وتضم إعدادات الكاميرة أيضاً مستشعر Omnivison OV50 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر ISOCELL KD1 بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر ISCOELL JN5 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto للتكبير البصري حتى 2.6مرة، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Pro بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يأتي بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويتوافق الهاتف مع الإصدار الرئيسي في نفس معايير الحماية والتصميم المعدني للإطار الأوسط وأيضاً مستشعر البصمة.

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