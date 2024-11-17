قتلى وجرحى في هجمات استهدفت أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب حوالى عشرين آخرين، اليوم الأحد، في هجمات استهدفت مناطق متفرقة في كل أنحاء أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الوطنية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن "هجوما ضخما استهدف كل مناطق أوكرانيا" و"بنيتنا التحتية للطاقة".

وأفاد بأنه تم إطلاق 120 صاروخا و90 طائرة مسيّرة، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي تمكّن من تدمير 140 منها.

وقال أندري سيبيغا وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده تتعرض "لأحد أوسع الهجمات الجوية"، مشيرا إلى إطلاق "طائرات مسيّرة وصواريخ ضد مدن ومنشآت".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت "كل" أهدافها في هجوم واسع النطاق على "البنى التحتية الأساسية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأعلنت شركة "ديتيك" الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة أن بعض محطاتها للطاقة الحرارية تعرضت "لأضرار جسيمة"، من دون وقوع إصابات بين موظّفيها.

تأتي هذه الضربات فيما تخشى أوكرانيا، التي تواجه صعوبات على جبهة القتال، خسارة الدعم الأميركي مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتعاني أوكرانيا انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي ما يبعث مخاوف من شتاء قاس.

وأعلنت "ديتيك"، اليوم الأحد "انقطاعا طارئا في التيار" الكهربائي في مناطق كييف ودونيتسك دنيبروبتروفسك قبل الإعلان لاحقا عن عودة الطاقة.

وانقطعت الكهرباء أيضا عن أجزاء من أوديسا (جنوب)، وفقا لرئيس بلدية المدينة.