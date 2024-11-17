زلزال يهز شمال إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سواحل مدينة بيتونج شمال إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 50.6 كلم، وعلى بعد 129 كلم جنوب شرق مدينة بيتونج الإندونيسية.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

تشهد إندونيسيا زلازل بشكل متكرر بسبب وقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية، التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.