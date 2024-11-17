صدقي صخر أفضل ممثل عن فيلم «أقولك على سر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - حصل الفنان صدقي صخر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم القصير أقولك على سر؟ ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما.

كما نال الفيلم تنويها خاصا من لجنة التحكيم إلى جانب جائزة أفضل ممثل للفنان صدقي صخر.

وكشف صدقي صخر عن سعادته بالجائزة، وأعاد نشر بوسستر الفيلم الفائز عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، وعلق عليه قائلا: سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل عن فيلم “اقولك على سر؟" بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما وحصول الفيلم على ٣ جوائز بالمهرجان.

صدقي صخر يعود لشخصية المحامي لطفي عبود

يعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي مسلسل رقم سري، الذي يقدم فيه دور لطفي عبود المحامي، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، نادين احمد، احمد الرافعي، عمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبدالتواب.



قصة "صوت وصورة"

وقد ناقش مسلسل "صوت وصورة" مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.

مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول، شارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، كلٌّ من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين. وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

ويواصل صدقي صخر تقديم الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبدالباقي وفيفي عبده وغيرهم.

وانتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

يمكنك متابعة هكذا روّج صدقي صخر لمسلسله الجديد رقم سري

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