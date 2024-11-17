إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكمية من الشبو

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 200,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في طرود بريدية تحتوي على أواني منزلية، حيث عُثر على المضبوطات في طبقة أسفل الأواني. وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك الميناء الجاف من إحباط محاولة تهريب 403,125 حبة من "البريجابالين"، عُثر عليها مُخبأة بداخل حاوية قادمة إلى المملكة عبر الميناء.
وفي المحاولة الثالثة تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 41,990 حبة ترامادول و500 جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل إرسالية عبارة عن أجهزة "غسالات" قادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأفادت بأنه بعد إتمام عمليات الضبط محاولات التهريب، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 10 أشخاص.
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