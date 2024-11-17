العواصف تستمر في نوفمبر

تعمل العاصفة الاستوائية سارة الثالثة التي تظهر خلال شهر نوفمبر، كتذكير بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لم ينته بعد.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن العاصفة قد تتسبب في هطول أمطار تصل إلى 40 بوصة (101.6 سم) في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتحرك فوق بليز قبل أن تتبدد فوق شبه جزيرة يوكاتان في وقت مبكر من يوم الإثنين.

وتأتي (سارة) في أعقاب عاصفتين أخريين تحملان اسميهما حتى الآن هذا الشهر. فقد جلبت العاصفة الاستوائية (باتي) أمطارًا غزيرة إلى جزر الأزور وتبددت دون أن تضرب اليابسة. ثم ضرب الإعصار (رافائيل) جامايكا وجزر كايمان قبل أن يدمر كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة.

وقد أدى ذلك إلى نشاط غير عادي في نهاية الشهر الأخير لموسم الأعاصير، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية عادة عاصفة واحدة كل عام أو عامين. ولا يزال أمام موسم 2024 أسبوعين.

فيما يلي بعض الأمور التي يجب معرفتها عن الأعاصير في شهر نوفمبر:

انتهاء الأعاصير

ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي وخليج المكسيك رسميا من الأول من يونيو إلى الثلاثين من نوفمبر.

على الرغم من أنه من المعروف أن العواصف المسماة تتشكل قبل وبعد تلك الفترة التي تستغرق ستة أشهر، فإن موسم الأعاصير يعكس الأشهر التي تكون فيها الظروف الجوية أكثر ملاءمة لإنتاج العواصف المدارية والأعاصير. ويجب أن تصل درجات حرارة المحيط إلى 79 درجة فهرنهايت (26 درجة مئوية) على الأقل لتغذية الأعاصير.

وقال ليفي سيلفرز، الباحث في الأعاصير بجامعة ولاية كولورادو، إن هذه الرياح المعادية تميل إلى التزايد في وقت لاحق من الخريف.

وأضاف «إن درجات حرارة المياه تسمح بتكوين هذه العواصف، لكن من غير المرجح أن نحصل على الرياح المواتية».

غير عادي

واستنادًا إلى الفترة الممتدة لـ 30 عامًا من عام 1991 إلى عام 2020، يشهد شهر نوفمبر عادةً عاصفة استوائية واحدة كل عام أو عامين. فالعواصف التي تشتد إلى أعاصير نادرة خلال الشهر الأخير من الموسم، حيث تحدث عاصفة واحدة بشكل عام كل عامين، وفقًا لمركز الأعاصير. وقال براين ماكنولدي، الباحث في الأعاصير بجامعة ميامي، إنه منذ عام 1851، تم تسجيل ما مجموعه 125 عاصفة استوائية خلال شهر نوفمبر.