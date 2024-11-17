40 موقعا للأحوال المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 40 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، حيث تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها بمناطق: الجوف ومكة المكرمة والشرقية وعسير والباحة والرياض والقصيم ونجران.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وبدل تالف عنها وتجديدها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.