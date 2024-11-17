آسر ياسين من القاهرة السينمائي: موعد مع الماضي يدعو للفخر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - "موعد مع الماضي" من الأعمال الدرامية، التي تم عرضها على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؛ إذ تم عرض حلقتين من المسلسل مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

هذا ما قاله آسر ياسين عن مسلسل "موعد مع الماضي"

مسلسل "موعد مع الماضي"

مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45

وعقب عرض أولى حلقات العمل والتى نالت على إعجاب الحضور، حرص النجم آسر ياسين على توجيه الشكر لكل القائمين على العمل بداية من المنتج محمد مشيش، وصولا للمشاركين به ومنهم الفنان الكبير، معتبرًا إياه في مكانة والده، مكملا: "محمود حميدة أبويا".واستطرد آسر قائلا، أن مسلسل "موعد مع الماضي"، من الأعمال الدرامية التي يفخر بها، بل وسيظل فخور بها.تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).يمكنك قراءة: آسر ياسين يحجز مكانه في موسم دراما رمضان 2025تستمر فعالياتحتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلماً من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، 37 عرضاً عالمياً أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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