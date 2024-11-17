اخبار العالم

بايدن يزور غابات الأمازون

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعد جو بايدن ليصبح أول رئيس أميركي يزور غابات الأمازون المطيرة اليوم الأحد، في إطار تحذيره من مخاطر الاحتباس الحراري.
ويسافر بايدن من ليما عاصمة بيرو إلى مدينة ماناوس البرازيلية للقاء قادة محليين يعملون على حماية الأمازون قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي من المقرر أن تتناول قضايا من بينها الجوع والفقر بالإضافة إلى الحوكمة العالمية وتغير المناخ.
ويقول علماء إن الحفاظ على غابات الأمازون أمر حيوي للتصدي لتغير المناخ نظرا لدور أشجارها في امتصاص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا