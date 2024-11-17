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حزب الله يعلن استهداف حيفا المحتلة بصلية صاروخية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية .


وذكر الحزب - في بيان أورده التليفزيون اللبناني اليوم "الأحد" - أنه استهدف أيضا تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند أطراف مدينتي الخيام وشمع ،كما استهدف ثكنة معاليه جولاني مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي .


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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