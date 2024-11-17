شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gmail يقدم عناوين بريد إلكتروني "مؤقتة" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تعرف بالفعل كيفية عمل عنوان البريد الإلكتروني المؤقت، فهناك الكثير من الخدمات التي تقدم مثل هذه صناديق البريد الوارد عبر الإنترنت، بل إن أغلبها تقدم ذلك مجانًا تمامًا، لكن تقرير حديث رصد تسريبات في أحدث تطبيق Gmail لنظام Android إلى شيء يسمى "Shield Email".

والمفهوم بسيط - يمنحك Google عنوان بريد إلكتروني مؤقتًا لتقديمه إلى أطراف ثالثة بدلاً من بريدك الإلكتروني الفعلي، ثم عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا على عنوانك المؤقت، يتم إعادة توجيهه إلى صندوق بريدك الإلكتروني العادي.

وإذا قررت في أي وقت أنك لا تريد تلقي رسائل بريد إلكتروني على بريدك الإلكتروني المؤقت، فما عليك سوى التخلص منه بدلاً من التعامل مع مرشحات البريد العشوائي وما شابه ذلك.

نفترض أنه مثل معظم خدمات البريد الإلكتروني المؤقتة الموجودة، ستسمح Google فقط برسائل البريد الإلكتروني الواردة في البريد الإلكتروني المؤقت وليس البريد الصادر لأن هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام حالات استخدام أكثر شرًا وإزعاجًا للخدمة.

كما هو الحال مع لقطة الشاشة الموجودة في ميزة "الملء التلقائي باستخدام Google"، والتي كشف عنها موقع Android Authority أيضًا، فقد تتمكن من الحصول على أكثر من "بريد إلكتروني محمي" في وقت واحد.

وهذا من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تنوعًا، وفي الوقت الحالي، تعد ميزة "البريد الإلكتروني المحمي" مجرد شيء مفاهيمي تم رصده في عدد قليل من المراجع النصية وواجهات المستخدم وليس شيئًا تمت مناقشته رسميًا بأي شكل من الأشكال بواسطة Google، لذا، فقد يحدث ذلك، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتم إلغاؤه.