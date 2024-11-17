شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو أيفون يبلغون عن سماع أصوات قادمة من هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت على منصة Reddit روايتين لمستخدمين يسمعون أشخاص آخرين من خلال iPhone الخاص بهم، ولا أحد متأكد مما إذا كان هذا خللًا أم شيئًا أكثر إثارة للقلق، حيث بدأ الأمر قبل يومين عندما نشر أحد المستخدمين أنه سمع ما بدا وكأنه شخص يقود سيارته ويتحدث في مكالمة.

وبعد التحقق من عدم تشغيل أي تطبيقات في الخلفية، تحولت المحادثة إلى شيء أكثر كآبة عندما سمع المستخدم هذا الشخص يصطدم بسيارته.

كان هناك صمت بعد ذلك ولكن بعد يومين سمع نفس المستخدم شخصًا يصرخ بألفاظ نابية عبر هاتفه.

وشارك مستخدم آخر تجربته الخاصة اليوم، حيث سمع ما بدا وكأنه مجرد شخص يتحدث إلى زملائه في العمل في مستودع، كما فحص المستخدم الثاني أي تطبيقات في الخلفية أو تفسيرات منطقية أخرى لكنه لم يجد شيئًا.

التفسيرات المحتملة

قد يكون هذا خطأ في الخصوصية ينتشر وأن شركة أبل تعلم بذلك، وعندما بدأ نظام التشغيل iPadOS 18 في تعطيل أجهزة M4، لم تصدر الشركة بيانًا عامًا حتى خرجت المشكلة عن السيطرة، لذا فمن المحتمل جدًا أن نسمع شيئًا من أبل إذا أبلغ المزيد من المستخدمين عن نفس الخلل.

هناك تفسير آخر، وهو أمر يبدو أكثر ترجيحًا، هو خطأ في نظام التشغيل iOS 18، وهذا العام، واجهت شركة أبل تحديثًا سيئًا للبرنامج تلو الآخر ولم يكن نظام التشغيل iOS 18 استثناءً.

كما أشار بعض المعلقين، فمن المحتمل جدًا أن يقوم نظام التشغيل iOS 18 بتشغيل صوت عشوائي في الخلفية حتى بدون عرض YouTube أو التطبيقات الأخرى المخالفة مفتوحة، لذا، إذا بدأت فجأة في سماع أصوات صادرة من جهاز iPhone 16 الخاص بك، فيجب عليك إغلاق تطبيق YouTube بالقوة.