شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حد مصاب بالصرع.. 4 طرق لدعمهم ومساعدتهم والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يومًا بالعجز وأنت تشاهد أحد أحبائك يعاني من مشكلة صحية، غير متأكد مما يجب فعله أو قوله؟ بالنسبة لأسر وأصدقاء الأشخاص المصابين بالصرع، قد يكون هذا الشعور مؤلم للغاية.

الصرع، هو اضطراب عصبي يتميز بنوبات مفاجئة وغير متوقعة في كثير من الأحيان، يجلب تحديات فريدة تمتد إلى ما هو أبعد من الشخص الذي تم تشخيصه. قد يجد الأصدقاء وأفراد الأسرة أنفسهم يشعرون بالقلق أو الانزعاج أو عدم اليقين بشأن أفضل طريقة لتقديم الدعم دون تجاوز الحدود وفقا لما نشره موقعOnlymyhealth

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فالصرع هو اضطراب دماغي طويل الأمد وغير معدي يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص على مستوى العالم، فيتميز بنوبات مفاجئة متكررة وحركات لا إرادية يمكن أن تؤثر على جزء معين من الجسم (نوبات جزئية) أو الجسم بأكمله (نوبات عامة). في بعض الحالات، تكون هذه النوبات مصحوبة بفقدان الوعي وانعدام السيطرة على وظيفة الأمعاء أو المثانة

فيما يلي بعض النصائح لأفراد الأسرة والأصدقاء حول كيفية تقديم أفضل دعم لشخص عزيز عليك يعاني من الصرع.

من خلال التعرف على الحالة، سوف تكون قادرًا على توقع التحديات المحتملة التي قد يواجهها أحد أحبائك وتكون مستعدًا بشكل أفضل للاستجابة بشكل مناسب في حالة الطوارئ.

حافظ على هدوئك أثناء النوبة

عندما يعاني أحد أحبائك من نوبة صرع، فمن الضروري أن تحافظ على هدوئك. فردود أفعالك الفورية قد تحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تطور الموقف. وإذا كنت مع شخص ما أثناء نوبة صرع، فمن المهم أن تركز على ضمان سلامته.

و"يجب إخلاء المنطقة من أي مخاطر محتملة، مثل الأشياء الحادة أو الأسطح الصلبة، التي قد تسبب الأذى. ويجب عدم محاولة تثبيتهم أو تقييدهم بأي شكل من الأشكال، لأن هذا قد يؤدي إلى إصابتهم. وبدلاً من ذلك، ركز على ضمان حصولهم على مساحة آمنة لتجاوز هذه الحالة".

المساعدة بعد النوبة

بعد نوبة الصرع، قد يشعر أحد أحبائك بالارتباك أو التعب أو فقدان الاتجاه. وغالبًا ما يشار إلى هذه الحالة بحالة ما بعد النوبة، ويمكن أن تستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات. يجب عليك توفير الراحة والطمأنينة خلال هذا الوقت. "كن صبورًا بينما يستعيدون اتزانهم، وتجنب إغراقهم بالكثير من المعلومات أو الأسئلة. يشعر العديد من الأشخاص بالحرج أو الإحباط بعد نوبة الصرع.اِنتِزاع"لذلك فإن توفير بيئة هادئة ومريحة يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق"، كما قال الدكتور باي.

تأكد من أن من تحب لا يشعر بالوحدة خلال هذه الفترة. وإذا بدا عليه التعب، شجعه على الراحة والتعافي قبل محاولة استئناف أنشطته الطبيعية.

احترم استقلالهم

دعهم يعيشون حياتهم كما يحلو لهم. يكره معظم مرضى الصرع فكرة الاعتماد الجسدي على الآخرين في أداء الأنشطة اليومية. إن مساعدتهم في كل مهمة صغيرة قد يضر سلبًا بثقتهم بأنفسهم.

في حين أنه من الطبيعي أن ترغب في مساعدة من تحب في كل شيء، فمن الضروري احترام استقلاليته. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالصرع من فكرة الاعتماد على الآخرين في المهام اليومية، وقد يؤدي الإفراط في المساعدة إلى تقليل شعورهم بالاستقلالية عن غير قصد. شجع من تحب على السيطرة على حياته قدر الإمكان، والسماح له باتخاذ القرارات وإدارة صرعه بالطريقة التي تناسبه بشكل أفضل.

كن صبورًا

قد يكون دعم أحد الأحباء المصابين بالصرع أمرًا صعبًا عاطفيًا في بعض الأحيان. وفقًا لـ دراسة 2023غالبًا ما تواجه أسر الأطفال المصابين بالصرع تحديات مثل زيادة التوتر وصعوبات التواصل والضغوط المالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لبعض سلوكيات التأقلم لدى الوالدين آثار سلبية. يمكن أن تؤدي الروتينات غير المنتظمة والتواصل المحدود والحماية المفرطة إلى رفع مستويات التوتر داخل الأسرة.

"خلال هذه الأوقات، من المهم التحلي بالصبر. قد يعاني أحباؤك من تقلبات مزاجية أو فترات من القلق الشديد. لذا، قم بإنشاء مساحة آمنة حيث يشعرون بالراحة في مشاركة مخاوفهم وإحباطاتهم أو همومهم دون إصدار أحكام. إن تشجيع التواصل المفتوح وتقديم الدعم العاطفي سيساعدهم على الشعور بمزيد من الأمان"،

