موتو جي بي: الإسباني خورخي مارتن بطلا للعالم للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : تُوج الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي براماك) بطلا للعالم في فئة موتو جي بي في الدراجات النارية بحلوله ثالثا في سباق جائزة برشلونة الكبرى الاحد على حلبة مونتميلو في الجولة العشرين والأخيرة من الموسم.

ونجح مارتن وصيف الموسم الماضي في احراز اللقب على حساب الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بطل العالم في العامين الماضيين والذي حل في المركز الاول في سباق اليوم بعد انطلاقه من المركز الأول ايضا، اما المركز الثاني فكان من نصيب الاسباني مارك ماركيس فنجح في انتزاع المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم من الايطالي اينيا باستيانيني (دوكاتي) الذي اكتفى بالمركز السابع.

وحصد مارتن 508 نقاط مقابل 498 لبانيايا هذا الموسم ليحرز باكورة القابه في الفئة الأبرز في بطولة العالم للدراجات النارية.

في المقابل، حقق بانيايا الفوز في 11 سباقا هذا الموسم مقابل 3 انتصارات فقط لمارتن الذي قدّم الأداء الاكثر ثباتا واستقرارا، فاحتل المركز الثاني في 10 سباقات.

وقال مارتن عقب تتويجه "الأمر مدهش. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري، انا في صدمة".

وتابع "أهدي هذا اللقب الى شعبي، الى عائلتي، الى الاشخاص الذين ساندوني".

واضاف "بدأت بالبكاء في نهاية السباق الذي كان مؤثرا جدا بالنسبة الي. الرحلة كانت طويلة، الكثير من الاصطدامات، اصابات خطيرة".

واوضح "آمل في مواصلة التطوير والاستمتاع بهذه اللحظة".

وسيترك مارتن فريق دوكاتي للانضمام الى ابريليا اعتبارا من الموسم المقبل.

ودخل مارتن السباق وهو يملك افضلية كبيرة كونه كان يتقدم على بانيايا بفارق 19 نقطة وكان يتوجب على الاخير احراز المركز الاول مع أمل ألا ينهي الإسباني السباق في مركز أفضل من التاسع وذلك بعد ان قلص الايطالي الفارق عن الاسباني اثر سباق السبرينت السبت.

وخاض الدراج الاسباني أليكس اسبارغارو المولود على بضعة كيلومترات قليلة من الحلبة، سباقه الرقم 255 والاخير في موتو جي بي وحل خامسا.

وكان مقررا أن تقام الجولة الختامية في فالنسيا ولكنها نقلت إلى إقليم كاتالونيا بعدما عانت الأولى الشهر الماضي أسوأ فيضانات منذ 50 عاما وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا. تقرر تسمية السباق جائزة التضامن الكبرى لإظهار الدعم لسكان مدينة فالنسيا.

ترتيب الخمسة الاوائل في السباق:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا 40:24.740 دقيقة

2.الاسباني مارك ماركيس بفارق 1.474 ثانية

3. الاسباني خورخي مارتن بفارق 3.810 ثانية

4.الاسباني أليكس ماركيس بفارق 5.322 ثانية

5.الاسباني أليكس إسبارغارو بفارق 5.753 ثانية

ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم

1. خورخي مارتن (إسبانيا) 508 نقطة

2. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 498

3. مارك ماركيس (إسبانيا) 392

4. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 386