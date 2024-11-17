التجارة توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس

بينت وزارة التجارة الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقا لأحكام ⁧‫نظام الشركات‬⁩ الجديد. وجاءت الشروط كالتالي: ‏• تقديم الطلب من قبل "الشريك - المدير - المفوض" ‏• وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة ‏• يتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط كما أوضحت التجارة بأنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في 3 حالات وهي: ‏ • وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة ‏• السجل التجاري للشركة منتهي ‏• وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة



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