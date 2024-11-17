أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم مكة

انتظم اليوم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في 2455 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة بجميع مراحلها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1446 هـ بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وسط استعدادات كاملة أعدتها إدارة تعليم المنطقة تحت شعار "الشغف يدفعنا للاستمرار"، حيث يقوم على تدريسهم أكثر من 29140 معلمًا ومعلمة قاموا بتجهيز خططهم التعليمية والتربوية لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وتفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط، لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد التفوق والنجاح وسط ماتم تجهيزه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط إستراتيجية.
وشهد اليوم الدراسي الأول تفعيل اليوم الدولي للتسامح في تعليم مكة؛ الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج والأنشطة والمناهج الدراسية.
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