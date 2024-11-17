كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة %68% خلال الـ (20) شهراً) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد. وساهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجل تجاري، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجل تجاري. وأطلق النظام عدة ممكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل: -1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات. 2- 3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية. تحفيز التملك في الشركات والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص. 4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات. -5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر. 6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات. 7 - التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات " عن بعد". 8- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج. 9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة. 10- تسهیل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال. وجاء نظام الشركات الجديد بشركة "المساهمة المبسطة"، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.



كانت هذه تفاصيل خبر نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سریان نظام الشركات الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.