السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي

أعلنت وزارة السياحة عن نسبة الإشغال في مرافق الضيافة بمدينة الرياض للفنادق المصنفة "5" نجوم لتصل إلى 97%، فيما وصلت نسبة الإشغال في الشقق ومرافق الضيافة الأخرى 91%، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام 2024م، موضحةً أن هذا الأداء مدعوم بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية ، وموسم الرياض وعددٍ من المؤتمرات الدولية.

وتواصل وزارة السياحة جهودها، لزيادة أعداد المعروض من الغرف في مرافق الضيافة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق للسياح المحليين والوافدين، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأوضحت وزارة السياحة أن منطقة الرياض استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، 8.8 ملايين سائح محلي من الداخلي، فيما بلغ بعدد السياح الوافدين من الخارج 1.3 مليون سائح.