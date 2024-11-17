وتواصل وزارة السياحة جهودها، لزيادة أعداد المعروض من الغرف في مرافق الضيافة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق للسياح المحليين والوافدين، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضحت وزارة السياحة أن منطقة الرياض استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، 8.8 ملايين سائح محلي من الداخلي، فيما بلغ بعدد السياح الوافدين من الخارج 1.3 مليون سائح.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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