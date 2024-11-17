جدار صوت عنيف في اجواء البقاع وتحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جداً فوق عدد من المناطق اللبنانية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "جدار صوت عنيف جداً في اجواء البقاع". يأتي ذلك مع مواصلة الطيران الحربي تحليقه على علو منخفض جداً فوق اجواء صيدا واقليم الخروب ومنطقة الشوف وبيروت.

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