معرض الدفاع العالمي 2026 يشهد مشاركة أكثر من 100 شركة صينية

أعلن معرض الدفاع العالمي، عن مشاركة أكثر من 100 شركة صينية من شركات صناعة الدفاع والأمن في النسخة الثالثة للمعرض 2026 الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8-12 فبراير 2026م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، السيد أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت 88% من مساحة الجناح الصيني، لافتاً إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالمشاركة في المعرض يعتبر شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد للمشاركة في المعرض الذي شهدت مساحته نموًا ملحوظًا بنسبة 54% من عام 2022 إلى عام 2026، مما أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية " الجو والبر والبحر والفضاء والأمن"، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 قد شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9% من إجمالي المشاركين في المعرض، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته يوم أمس 12 نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام، إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين على البرامج والمميزات مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة لمعرض الدفاع العالمي 2026 مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفق ما دعت إليه رؤية السعودية 2030.

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