أبرز موديلات فساتين زفاف الراقية بأكمام التل

مع تعدد موديلات فساتين الزفاف، تحتار الكثير من الفتيات عند اختيار الموديل الذي يناسبها، ويضفي على إطلالتها قدرا من الرقي والأناقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك عدة موديلات فساتين زفاف راقية بأكمام التل، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة في عرسك.

فستان زفاف بأكمام من التل السادة

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة هادئة في حفل زفافك، وتبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات فساتين الزفاف ذات الأكمام الطويلة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لفستان منفوش من التل، وبأكمام من التل أيضا.

ويمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة فوضوية مع هذا الفستان، وتطبيق مكياج نيود هادئ، يمنحك هدوء وبساطة.

فستان زفاف بأكمام قصيرة من التل المطبع بالأزهار

لإطلالة أنيقة ومتميزة في حفل زفافك، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات فساتين الزفاف ذات أكمام قصيرة من التول، ومطبعة بنقشة الأزهار.

ويتمتع هذا الفستان بتصميم منفوش من الساتان، وبحزام عريض عند الخصر، يضفي على إطلالتك قدرا من الجاذبية والجمال.

فستان زفاف بأكمام من التل المزين باللؤلؤ

إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة وهادئة في حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان زفاف طويل بقصة حورية البحر، وبرقبة عالية، ومزين بحبات اللؤلؤ.

ويتمتع هذا الفستان بأكمام طويلة من التل المزين بحباب اللؤلؤ صغيرة الحجم، تضفي على إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.

فستان زفاف بأكمام من التل المزين بالورود

لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية في حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان زفاف طويل وبتصميم منفوش من الحرير، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الفستان.

ويتمتع هذا الفستان بأكمام طويلة من التل المزين بالورود بأحجام متعددة، تمحنك جاذبية وجمالا.

فستان زفاف بأكمام من التل المزين بالترتر اللامع

لإطلالة جذابة وفخمة في حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان زفاف طويل وبتصميم منفوش، وبرقبة عالية وبأكمام طويلة من التل المزين بالترتر اللامع.

ويمكنك تزيين هذه الإطلالة بتاج كبير الحجم من الكريستال، وطرحة طويلة من التل السادة، واعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة عادية.

فستان زفاف بأكمام من التل المزين بالشراشيب

لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة في حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان زفاف طويل بذيل قصير، وبرقبة عالية وبأكمام طويلة واسعة من التل المزين بالشراشيب.

ويمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة فوضوية مع هذه الإطلالة، وتزيينها بإكسسوار بسيط في مقدمة الرأس.

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