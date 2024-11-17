شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بتعزيز مكانة الأئمة ورفع مستواهم لتقديم خطاب ديني منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الاجتماع الأول بالشيخ سمير محمد خليل محمد، مدير مديرية أوقاف أسوان، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية المستحدثة، وقد تم اللقاء بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أسامة الأزهري بمدير مديرية أوقاف أسوان، واستمع إلى عرض لكل شئون المديرية، وناقش معوقات العمل، وكيفية التصدي لها، وسبل تذليل العقبات والصعاب.

وأكد الوزير أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق المبادئ تطبيقا دقيقًا، مشددا على الخطوات القادمة قريبا من اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها بكل صرامة لضمان قيام كل العاملين بالوزارة بدورهم المنوط بهم مع الحماية من أي تجاوز.

كما أكد على العناية التامة بالأئمة وأهمية احترام دورهم وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم، والعناية التامة بالمظهر والجوهر، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري، والتحلي بالقيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة.

وأكد الوزير على مديرية الأوقاف بأسوان وسائر المديريات بالمتابعة الدورية مع مديري إدارات الأوقاف في نطاق عمله مع أهمية التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل المشترك من أجل إعادة بناء الإنسان المصري، ليكون راسخَ الجذور في وطنه ومعتزًّا بتاريخه وهويته.

وشدد وزير الأوقاف على أن العلاقة بين المؤسسات يجب أن تتسم بالثقة المتبادلة والتكامل، ليكون هذا التعاون دعامة قوية لبناء مجتمع متماسك، ومؤسسات مترابطة، قادرة على النهوض بالوطن وتحصينه ضد أي تحديات.

وأضاف وزير الأوقاف أن هذا الاجتماع بمديري المديريات الإقليمية سيُعقد بصورة دورية ومنتظمة أسبوعيا بواقع اثنين من مديري المديريات؛ لتعزيز التواصل المستمر مع قيادات الدعوة في مختلف المديريات، ومتابعة تنفيذ المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة وفق برنامج عمل الحكومة؛ خدمة للوطن والإنسانية، متخلقين بأعلى قيم التميز والجودة والنجاح.