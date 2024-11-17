مركز الملك سلمان يواصل توزيع ملابس شتوية على القاطنين في الضنية والبقاع الاوسط

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 202، ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة و طرابلس و استفاد عدد ٧٠٥ طفل من اللاجئين السوريين و المجتمع اللبناني المضيف القاطنين في الضنية والبقاع الاوسط.

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