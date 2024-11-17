أحمد أمين يعود بالكوميديا في رمضان 2025

يستكمل النجم أحمد أمين مسيرته الفنية ويعود إلى منافسات دراما رمضان المقبل 2025 بعد غيابه عن رمضان الماضي، حيث يواصل التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "مذكرات نشال" الذي يقدم خلال أحداثه الكوميديا المعتمدة على الفانتازيا، وهى النوعية التي تميز بها أمين خلال الفترة الماضية.

مذكرات نشال، مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ومن بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفي وقت سابق ، أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته البالغة بتولى رئاسة مهرجان «نبتة» للطفل فى دورته الأولى ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العملين الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال أمين خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان: إن أصغر أبنائه يبلغ من العمر ٤ سنوات ودائماً «بيسأل ليه؟» ومن هنا يريد أن يقدم فكرة مهرجان «نبتة».

وقال: « ليه بنعمل حاجة للأطفال، ليه بنهتم بمستقبلهم، الإجابة لأن الأطفال يشكلون المستقبل وسيظل الطفل له حق فى الوجود والأمان والتعليم، ولهم حق المعرفة والثقافة والوعي». وأضاف أمين: « شركة نبتة تصنع عوالم للأطفال وأول مشروع تدعمه الشركة هو مهرجان «نبتة» لصناعة محتوى الأطفال والناشئين ويحتوى على مجموعة من الورش للحكى وصناعة أفلام الكرتون وورش رواد الأعمال الصغار».

وأضاف: «بإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم بيتحقق.. هتقولوا طبعاً إنى مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللى نفسى فيه بجد إن «نبتة» هو اللى يكبر معايا ومعاكم»..

وكشف أمين أيضًا عن فروع مسابقات المهرجان التى تضم مسابقة لأفضل مشروع سواء أغنية أو أفلاماً قصيرة أو روائية طويلة للطفل أو تصميماً لمشروع جديد للأطفال أو مسلسلاً أو كتابة السيناريو والأغانى..

وأضاف أمين: «لجنة التحكيم تنقسم لقسمين الأول مجموعة من الخبراء والمبدعين والنجوم فى المجالات السابق ذكرها والمجموعة الثانية مكونة من الأطفال ليكون لهم مشاركة حقيقية فى تقييم المشروعات المتقدمة، بالإضافة لجوائز خاصة وتكريمات للشخصيات المبدعة من الكبار والاطفال أيضًا، بالإضافة لورش وعروض ونشاطات عديدة».

واختتم الفنان أحمد أمين حديثه قائلاً: «حابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد، وعلى رأسهم الدكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكراً خاصاً للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فنى للمهرجان، واللى متأكد أنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها.. أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير، ووعد منى نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفى انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصرى والعربى».

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