فساتين دانتيل لإطلالات أنيقة ومليئة بالأنوثة

الدانتيل من أجمل أنواع الأقمشة التي تُحب كل امرأة ارتدائها، فهو يمنحك لمسة رائعة من الأناقة والأنوثة وله رونق خاص عند ارتدائه. لذلك أحببت مُشاركتك ببعض الأفكار والنصائح لارتداء الفساتين الدانتيل بأكثر من طريقة، لأن الكثير من الفتيات يعتقدن أن الفساتين الدانتيل مناسبة فقط للسهرات ولكن الحقيقة أن الأمر يعتمد على كيفية تنسقيك للفستان بهذا النوع من القماش، وما هى الإكسسوارات التي ستختاريها معها وتسريحة الشعر والحذاء والحقيبة وكل شىء.

فساتين سواريه دانتيل لا شك أن الفساتين الدانتيل هى عنوان الأناقة كما أنها تمنحك لوك أنثوي رقيق وناعم. لذلك لا تترددي أبدا في اختيار الدانتيل في فستانك السواريه، حيث الكثير من الأفكار يُمكنكِ تنفيذها فمثلا تستطيعين اختيار فستان بأكمام من الدانتيل مع قماش آخر مثل الساتان أو الشيفون، ويُمكنكِ أيضا اختيار الفستان كله من الدانتيل وتبطينه من الأسفل بنوعية أخرى من القماش. الفساتين الدانتيل خاصةً السواريه لا تحتاج للكثير من الإكسسوارات فيُمكنكِ اختيار حلق أنيق فقط أو إسوارة مع الفستان وتنسيق حذاء كلاسيك بكعب عالي بألوان مثل الأسود والبيج مع حقيبة صغيرة ب نفس اللون. هكذا تُحققين التوازن في إطلالتك بالدانتيل فلا تبدو إطلالتك مزدحمة.

فساتين دانتيل لإطلالاتك الكاجوال ارتداء الفساتين الدانتيل لا يقتصر فقط على السهرات والمناسبات بل يُمكنكِ تنسيق الإطلالة حيث تستطيعين ارتدائها بطرق مختلفة في الصباح أو بعد الظهر سواء في العمل أو لحضور دعوة رسمية مثلا. فيُمكنكِ تنسيق الفستان الدانتيل مع جاكيت البليزر وارتداء حذاء بكعب عالي مع حقيبة كلاسيكية. إطلالة أخرى ستكون مُميزة جدا خاصةً في الشتاء هى تنسيق الفستان الدانتيل مع حذاء البوت سواء الطويل أو القصير. ويُمكنكِ إضافة حزام أيضا وارتداء معطف طويل على أكتافك، ستكون إطلالة مُميزة بالتأكيد. تُحبين ارتداء الجاكيت الجينز؟ فما رأيك في تنسيقه مع فستان دانتيل مع حذاء رياضية؟ هكذا تقومين بتحويل الفستان الدانتيل من فستان سواريه لإطلالة كاجوال عصرية في دقائق.

فساتين دانتيل أسود إذا كُنتِ ستحرصين على اقتناء قطعة سوداء واحدة تصلح للكثير من الإطلالات فيُمكنكِ اختيار فستان دانتيل كلاسيك باللون الأسود. تستطيعين بكل سهولة ارتدائه كفستان سواريه مع إكسسوار بسيط وحقيبة وحذاء باللون الأحمر أو البيج أو ت الروز الفاتح. بإمكانك أيضا تنسيق الفستان الدانتيل الأسود كإطلالة كاجوال مع جاكيت جينز قصير أو مع أي جاكيت بألوان الأسود أو الأحمر أو المسطردي مع بوت قصير بكعب.

هل مازلتِ بحاجة لمزيد من الأفكار لارتداء الفستان الدانتيل الأسود؟ إذا كُنتِ تملكين فستان دانتيل قصير، يُمكنكِ ارتداء تنورة من الستان أو التل فتحوليه لتوب مع التنورة لتحصلي على إطلالة مختلفة تماما. الدانتيل مع الجلد؟ لن تتخيلي كم ستكون إطلالتك مُميزة عندما تمزجين بين هذه الأقمشة. ارتدي فستان الدانتيل الأسود مع تنورة جلد أو جاكيت جلد أو حتى فستان جلد أسود بحمالات حيث يظهر من الفستان الدانتيل الأكمام فقط.

فساتين دانتيل للمحجبات - فساتين الدانتيل من أكثر موديلات فساتين سواريه للمحجبات التي تبرز أناقتك بالحجاب وتجعل إطلالتك مُميزة بالتأكيد خاصةً في فساتين السهرة، فإذا اخترتِ الفساتين الدانتيل مع الحجاب انتبهي للقصة التي يجب أن تكون مُلائمة لشكل جسمك، فلا تذهبي للقصات التي تبرز عيوب جسمك، فمثلا إذا كُنتِ من أصحاب الجسم الكمثري اذهبي لقصة الـ A line التي تكون ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل.

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