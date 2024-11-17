شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُدين استهداف قوات الاحتلال لمنشآت الأونروا وتدعو لحماية المدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديد لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما في ذلك منشآتها والعاملين فيها، وآخرها قصف مدرسة أبو عاصي في قطاع غزة.

وجددت الوزارة تأكيد رفض المملكة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تتم وسط صمت دولي مقلق.

كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وتعرقل الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.