ديمي مور واحدة من الجمهور في حفل غنائي لابنتها سكوت ويليس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - في مطعم مساحته صغيرة، يُقدّم لزبائنه عروضاً غنائية وموسيقية يومياً، كائن في أحد أحياء مدينة نيويورك المضيئة التي لا تنام، وقفت شابة ثلاثينية على المسرح أمام الجمهور الذي لا يتعدى 50 شخصاً، تؤدي أغنيتها "Over and Over"، ومن بين الجمهور جلست والدتها، وداعمها الأول في الحياة تُشجعها تارة، وتوثق بهاتفها اللحظات السعيدة بالنسبة لها تارة أخرى، وهذه الأم هي الممثلة الشهيرة ديمي مور، التي جلست من بين الجمهور لحضور حفل ابنتها سكوت ويليس.

ديمي مور تدعم ابنتها سكوت ويليس

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أمسِ السبت، الذي وافق 16 نوفمبر 2024، نشرت ديمي مور، البالغة من العُمر 62 عاماً، على خاصية "القصص" عبْر حسابها الشخصي على إنستغرام، مجموعة من الصور، ومقطع فيديو وهي تجلس بين الجمهور وتشاهد ابنتها سكوت، 33 عاماً، وهي تغني بثقة، وتتمايل ذهاباً وإياباً على خشبة المسرح، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصيراً، وخلفها فرقتها الموسيقية التي تُصحابها في كلّ حفلاتها الصغيرة. وعلّقت مور على المقطع: "سكوت ويليس في نيويورك".

وأعادت مور نشر مقطع فيديو آخر والجمهور يصفق بحرارة لابنتها ولفرقتها، ثم واصلت سكوت غناء أغنيتها "Take Me".

حضور مور لعرض ابنتها في مدينة نيويورك، جاء بعد أسبوع تقريباً من يوم ميلادها الثاني والستين في 11 نوفمبر.

سكوت ويليس تحتفل بيوم ميلاد والدتها

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احتفلت سكوت، بوالدتها مور، هي وشقيقاتها: رومر، 36 عاماً، وتالولا، 30 عاماً- وهن بنات مور من زوجها السابق بروس ويليس- بهذه المناسبة من خلال نشر رسالة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت سكوت مجموعة من الصور القديمة لوالدتها وأخواتها، وكتبت: "يوم ميلاد سعيد لملهمتي ومصدر الحب الذي لا يتزعزع، شكراً لتوجيهك ودعمك الدائم".

وتابعت: "أنتِ الشخص المفضل لي في السفر، وفي الذهاب إلى عروض أزياء". وأضافت: "أعتز بكِ وبكل لحظة أقضيها معكِ، إنه لشرف كبير لي أن أكون ابنتك".

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سكوت تدعم والدتها في العرض الأول لفيلمها

كانت سكوت قد حرَصت على دعم والدتها بحضور العرض الأول لفيلم "The Substance" في سبتمبر الماضي، وقالت لمجلة PEOPLE: "أمي كانت دائماً نموذجاً للجمال الداخلي والشعور بالرضا. أعتقد أن هناك أشخاصاً يتمتعون بجمال رائع من الخارج، ولكن من الداخل عكس ذلك، ولذلك يشعرون بعدم الأمان. وهذا ما عملت عليه والدتي؛ فهي عززت فينا جميعاً العمل على الجمال والاستقرار النفسي الداخلي".

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زيجات في حياة ديمي مور

تزوجت ديمي مور على مدار حياتها ثلاث مرات، كانت أول مرة من فريدي مور في فبراير 1980، كانت حينها لاتزال في سن المراهقة؛ إذ كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، واتخذت من اسمه الأخير لقبها الذي لاتزال تُعرف به حتى الآن. لم تكتمل الزيجة وانفصل الثنائي في عام 1983، بينما حصلا على الطلاق بعد عامين.

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ثم تزوجت من بروس ويليس في 21 نوفمبر 1987، وأعلنا انفصالهما في يونيو 1998، وتم الطلاق عام 2000، لديهما ثلاث بنات؛ رومر (من مواليد 16 أغسطس 1988)، سكوت (من مواليد 20 يوليو 1991)، وتالولا (من مواليد 3 فبراير 1994).

ظهرت البنات الثلاث في أفلام والديهن، لكن رومر هي الوحيدة التي استمرت في التمثيل حتى سن الرشد، بينما سكوت سلكت طريق الغناء.

وقال ويليس حينها لمجلة Rolling Stone بعد الانفصال: "من الصعب على أيّ زوجين الحفاظ على زواجهما سليماً حتى في أفضل الظروف، وكان زواجنا تحت عدسة مكبرة ضخمة طوال الوقت. لذلك كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا". وأضاف: "مازلت أحب ديمي. نحن قريبان جداً. لدينا ثلاثة أطفال سنستمر في تربيتهم معاً، وربما نكون الآن أقرب مما كنا عليه من قبل. ندرك أن لدينا التزاماً مدى الحياة تجاه أطفالنا. سوف تستمر صداقتنا".

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وكان زواجها الثالث والأخير من أشتون كوتشر، في 24 سبتمبر 2005، وكالزيجتين السابقتين، لم تكتمل هذه الزيجة حيث أعلنا انفصالهما في عام 2011، وتقدّم كوتشر بطلب الطلاق في ديسمبر 2012، وتم استكمال الطلاق في نوفمبر 2013.

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