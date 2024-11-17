أصالة بعد إعلان موعد حفلها: مشتاقة للرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - وجهت النجمة أصالة رسالة إلى جمهورها في الرياض، بعد إعلان موعد تقديم جلستها الغنائية يوم 21 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا.

أصالة أعادت مشاركة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ قال فيها: ليلة غنائية مع أيقونة الشرق الفنانة أصالة ضمن جلسات موسم الرياض 2024.

وعلقت عليها قائلة: قدًيش مشتاقه للرياض ومشتاقه غني لكم وتغنوا معي وشوي شوي نفصل عن كل الواقع ونروح سوا رحله بكلّ محطه حيكون إلنا ذكرى حلوه الأغاني متل ما طلبتوا ومتل ما أنا بحب.

أضافت أصالة: كلّ الاحترام لوطن اهتم فينا وخلق لنا واقع كان خيال كلّ التقدير للسعودية الحبيبة كلّ المحبة لمعالي المستشار أبو ناصر لكلّ الدعم والاهتمام اللي بيزيد المسؤولية ويجدد الشغف وقربنا نتلاقى يا أصحابي وأهلي الأول الغاليين القراب.

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وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تذاكر حفل المطربة أصالة ضمن حفلات موسم الرياض، ويقام الحفل يوم 21 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلى جانب آخر تحيي المطربة أصالة حفلًا غنائيًّا في الكويت يوم 28 نوفمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

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