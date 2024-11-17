ياسمين عبد العزيز تُشعل السوشيل ميديا

خلال الساعات القليلة الماضية أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلًا واسعًا بعد أن نشرت رسالة غامضة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كما شاركتها أيضًا على صفحتها بفيسبوك.
وتضمّنت الرسالة صورة مكتوبًا عليها: "دايمًا الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس، وجدع معاهم، واكتفت بتعليق بإيموجي".
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