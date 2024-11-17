شريف منير يثير الجدل حول عودته لطليقته

أثار النجم شريف منير الجدل حول عودته لطليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد بعد ظهورهما معاً في العرض الأول لفيلم "مين يصدق؟" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

ظهر شريف منير على السجادة الحمراء مع لورا عماد والتقطا عددًا من الصور وهما ممسكان بيد بعضهما، مما جعل البعض يتكهن بعودة الحياة الزوجية بينهما.

كانت لورا عماد قد كشفت أنها فوجئت بطلاقها مثل عامة الناس، من خلال المنشور الذي نشره شريف منير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعاتبه على ما فعل، ووصفت تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه قد أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة.

وكانت لورا قد اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث كانت قد شاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: فيلم "البطل"، وفيلم "سوق المتعة" وغيرها.

يذكر أن شريف منير أعلن طلاقه من لورا في 25 أيلول (سبتمبر) 2023 في منشور عبر حسابه الخاص بتطبيق "إنستغرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

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