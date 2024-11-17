غنى غندور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور بعيد ميلاد إبنتها ياسمين عبر حسابها الرسمي.

وشاركت غنى متابعيها عبر حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإبنتها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت فيه وهي تقدم قالب الحلوى لياسمين التي تفاجأت بهذا الاحتفال.

وأرفقت غنى الفيديو بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لفتاتي الساحرة، العفوية، والجميلة! إن رؤيتك تكبرين لتصبحي المراهقة المذهلة التي أنتِ عليها اليوم يملأ قلبي بالفخر والفرح. تضيئين كل مكان تذهبين إليه بطاقتكِ وضحكتكِ وسحركِ الخاص. كوني دائمًا صادقة مع نفسكِ، طاردي أحلامكِ، واستمرّي في نشر جمالكِ الفريد أينما كنتِ".

وأضافت: "أعلم أنني وعدتكِ بحفل كبير للاحتفال بعيد ميلادك، لكنكِ كنتِ متفهمة وناضجة للغاية بشأن الظروف. ورغم أنكِ تستحقين كل لحظة فرح واحتفال، اخترتِ بكل شجاعة أن نتجاوز ذلك بسبب الحرب في لبنان والخسائر المأساوية في الأرواح. إن لطفكِ وتعاطفكِ في هذه الأوقات الصعبة يذهلانني، وأنا فخور جدًا بالشخصية الرائعة التي أصبحتِ عليها. بحبكِ دائمًا وإلى ما لا نهاية".

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