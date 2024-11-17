ساعة عمرو دياب تخـ ـطف الأضواء وسعرها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الفنان المصري عمرو دياب تصدُّر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير مرتديًا ساعة فاخرة من دار الساعات العالمية "أوديمار بيجيه" "Audemars Piguet Royal Oak Openworked Double Balance Wheel".

الساعة، التي سبق أن أثارت اهتمام محبيه، عادت لتثير الجدل من جديد، خاصة بسبب تصميمها الفاخر وقيمتها المذهلة.

تأتي الساعة بمقاس 41 مم، أوتوماتيكية الحركة، ومصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، مع مينا وسوار بنفس المعدن. اللافت أنها مرصعة بـ 38 حجرًا من الألماس الباجيت، ليصل سعرها إلى ما يقارب نصف مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 15 مليون جنيه مصري.

يُذكر أن عمرو دياب كان قد أطل من داخل الطائرة حاملا حقيبة من دار "لويس فيتون" العالمية، يبلغ سعرها أكثر من 15 ألف دولار، ما جعلها محور حديث الجمهور، إلى جانب حضوره اللافت في السعودية خلال مشاركته في احتفالية "1001 موسم من إيلي صعب".

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